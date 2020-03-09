إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

تم تسجيل 111899 حالة للإصابة بالفيروس في العالم. [رويترز]

أعلن مكتب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، الاثنين، أن الوزير أصيب بفيروس كورونا المستجد لكنه في حال جيّدة ويلازم منزله.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مكتب ريستر، أنه ثبتت اليوم إصابة الوزير بالفيروس بعدما أجرى فحوصا طبية إثر ظهور عوارض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأشار المكتب إلى أن الوزير أمضى الأسبوع الماضي أياما عدّة في الجمعية الوطنية حيث تمّ تشخيص عدد من الإصابات بالوباء.

وبحسب آخر إحصائيات تم تسجيل 111899 حالة للإصابة بالفيروس في العالم، في أكثر من 90 دولة، منها 3893 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي 62722 ألف شخص من بين المصابين.

من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

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