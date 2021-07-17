إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد بكورونا

عين ليبيا | نُشر: السبت، 17 يوليو 2021 - 15:05 | آخر تحديث: 17 يوليو 2021 - 15:10 نُشر: السبت، 17 يوليو 2021 - 15:05
دولي
رويترز
وزير الصحة البريطاني تلقى لقاح كورونا ويُعاني من أعراض خفيفة

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، إنه ثبتت إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

وقال جاويد في تغريدة على تويتر: “هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس كورونا”، موضحاً أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

وأضاف: “أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة”.

وتولى وزير المالية السابق ساجد جاويد، في يونيو الماضي، منصب وزير الصحة خلفا لمات هانكوك الذي استقال بسبب فضيحة.

آخر تحديث: 17 يوليو 2021 - 15:10
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً