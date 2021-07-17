إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد بكورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، إنه ثبتت إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

وقال جاويد في تغريدة على تويتر: “هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس كورونا”، موضحاً أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

وأضاف: “أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة”.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild. Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

وتولى وزير المالية السابق ساجد جاويد، في يونيو الماضي، منصب وزير الصحة خلفا لمات هانكوك الذي استقال بسبب فضيحة.