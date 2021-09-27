إصابة ولي العهد الأردني بفيروس كورونا

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم الاثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الديوان الملكي، في يبان له، إن “الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، ظهرت عليه أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً”، مشيرا إلى أنه وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع، “سيخضع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام”.

وأكد البيان أنه ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قِبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها اليوم كانت سلبية.

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشميhttps://t.co/AY7otM27e3 — RHC (@RHCJO) September 27, 2021

وسجل الأردن منذ بدء الجائحة 820 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 10697 حالة وفاة، وقالت وزارة الصحة الأردنية إنها أعطت جرعتي اللقاح لأكثر من 3.2 ملايين شخص.