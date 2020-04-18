إصابة 10 مدنيين بينهم أطفال جراء قصف عناصر حفتر للأحياء السكنية

عناصر حفتر تُكثف الضربات بالمدفعية على العاصمة للتغطية على انسحاباتهم. [سوشيال ميديا]

أفاد مركز الطبي الميداني والدعم، بأن فريق المتابعة بالمركز قام بالتوجه إلى منطقة عرادة في العاصمة طرابلس، بعد سقوط قذائف على المنطقة أطلقتها عناصر حفتر، للوقوف على حجم الإصابات التي خلفتها هذه القذائف ظهر اليوم السبت.

وأوضح المركز أن القصف تسبب في إصابة 10 مدنيين بينهم 4 أطفال.

كما تسببت القذائف بأضرار مادية جسيمة في الممتلكات وتم نقل الجرحى إلى المصحات لتلقي العلاج تحت إشراف مركز الطب الميداني والدعم.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغصب مصطفى المجعي، في وقت سابق، إن عناصر حفتر تُكثف الضربات بالمدفعية على العاصمة في محاولة للتغطية على انسحاباتهم إثر تقدم قوات بركان الغضب نحو مدينة ترهونة.

قام فريق المتابعة بمركز الطب الميداني والدعم بالتوجه الى منطقة عرادة بعد سقوط قذائف على المنطقة للوقوف على حجم الاصابات… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Samstag, 18. April 2020

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