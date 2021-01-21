إصابة 15 معتقلا «فلسطينياً» بفيروس كورونا

نادي الأسير الفلسطيني، كشف أمس الأربعاء، عن إصابة 15 معتقلا فلسطينيا في سجن صهيوني بفيروس كورونا، ليرتفع العدد في ذلك السجن إلى 53 منذ بداية يناير.

وذكر النادي في بيان إلى أن “عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين في سجن ريمون جنوبالكيان الصهيوني، وهما القسم 2، والقسم 6، بعد أن كانت الإصابات محصورة في 3أقسام (1، و3، و4)، ليرتفع عدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى 5، من أصل 7 أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيرا”.

وأوضح بيان النادي أن “الإصابات ظهرت بعد أخذت عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة”، لافتا إلى أن “إدارة السجن أبلغت الأسرى بإلغاء إعطاء لقاح كورونا الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم”.

ووفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”، طالب نادي الأسير منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ”العمل جديا وعاجلا، من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص”.