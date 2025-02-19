إصابة 16 شخص بحريق ضخم.. بلدية مصراتة المواطنين بالسيطرة الكاملة عليه

طمأنت بلدية مصراتة المواطنين، بأنه “تمت السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع في مجمع المحاكم مصراتة، بعد تدخل فرق هيئة السلامة الوطنية والإسعاف والأجهزة الأمنية والفرق المختصة”.

ووفق الحصيلة الأولية، “أسفر الحريق عن إصابة 16 أشخاص من بينهم حالتان خطيرتان، فيما تعرض 14 آخرون لإصابات بسيطة ويجري حالياً تقديم الإسعافات اللازمة لهم”.

وبحسب البلدية، “تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف وتقييم الأضرار مع استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

من جهته، كشف مدير أمن مصراتة، اللواء علي محمد الضراط، أن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، نافيا الشائعات التي تحدثت عن عمل تخريبي أو تفجير”.

وفي مقطع فيديو نشره راديو مصراتة على صفحته بموقع “فيسبوك”، طمأن الضراط، المواطنين، بأن “الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل، مضيفا أن الجهات المختصة تعمل حاليا على تفريغ كاميرات المراقبة لمزيد من التحقق حول الحادث”.

#تصريح مدير أمن مصراتة اللواء علي محمد الضراط حول احداث اندلاع حريق مجمع المحاكم مصراتة صباح اليوم الاربعاء 19-2-2025م #إذاعة_مصراتة تم النشر بواسطة ‏راديو مصراتة fm مباشر‏ في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥