إصابة 19 لاعبا بفيروس كورونا بسبب خطأ الأطباء في بلغاريا

نشر موقع “Sportstar”، نتيجة خطأ أحد المختبرات إصابة 19 لاعبا بفيروس كورونا، بعد مشاركتهم في مباراة جمعت بين تسارسكو سيلو وتشيرنو موري في الدوري البلغاري الممتاز لكرة القدم.

وأفادت الموقع، فقد شارك مارتين كافدانسكي، مدافع فريق تسارسكو سيلو في مواجهة تشيرنو موري، الخميس الماضي، رغم إصابته بفيروس كورونا.

حيث أبلغ المختبر الذي جري فحوص اللاعبين، بأن كل الاختبارات جاءت سلبية.

ولكن بعد نهاية المباراة، أعلن فريق تسارسكو سيلو إصابة ثلاثة من لاعبيه بكورونا، فيما كشف فريق تشيرنو موري عن 16 إصابة في صفوف لاعبيه.

وبعد الاعلان عن حالات الاصابة أقر المختبر الذي أجرى فحص كورونا لكافدانسكي بخطئه.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز رفاق كافدانسكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.