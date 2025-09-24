إصابة 20 شخصاً بطائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، أن هجومًا بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة “أنصار الله” من اليمن استهدف مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الإصابات ناجمة عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى يوسفتال في إيلات لتلقي العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة “أنصار الله” قد كثفت هجماتها على إسرائيل في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مقتل رئيس حكومتها وعدد من وزرائها في قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعًا لها في صنعاء نهاية أغسطس الماضي.

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون “يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة” بعد هجوم إيلات



أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، أن جماعة الحوثيين “ترفض التعلم من إيران ولبنان وغزة”، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته الطائرة المسيرة الحوثية على مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، أعرب كاتس عن تمنياته بالشفاء التام للمصابين جراء الهجوم، وأضاف: “الإرهابيون الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة، وسيتعلمون بالطريقة الصعبة”. وتابع كاتس قائلًا: “من يؤذي إسرائيل سيُؤذى سبع مرات”.

وأشار تقرير الشرطة الإسرائيلية إلى أن الطائرة المسيرة سقطت في وسط مدينة إيلات، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، فيما أشار التحقيق الأولي إلى فشل نظام “القبة الحديدية” الاعتراضي في تدمير الطائرة المسيرة، مما دفع سلاح الجو الإسرائيلي للبدء في تحقيق حول سبب التأخر في رصدها.