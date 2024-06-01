إصابة 20 شخصا بحادث انقلاب سيارة تقل نازحين سودانيين بالكفرة

أصيب 20 شخصاً بينهم 12 في حالة حرجة، جراء حادث سير بالقرب من الحدود الليبية السودانية، تسبب به انقلاب سيارة تحمل عدد 35 شخصاً.

و أعلن رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ ـ الكفرة إبراهيم بالحسن، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن السيارة خرجت من السودان متجهة إلى ليبيا رفقة سيارة أخرى، تحملان ما يقارب 70 شخصاً من النازحين، لتتعرض إحداهما لحادثة انقلاب وسط الكثبان الرملية.

وتابع بالحسن أن أفراد جهاز الإسعاف قدموا الإسعافات الأولية للمصابين الذين اختلفت إصاباتهم ما بين حروق وكسور بالأطراف، مؤكداً أن الآن يتم جمع المصابين، والاستعداد للعودة بهم إلى مستشفى الكفرة التعليمي لاستكمال بقية إجراءات العلاج.