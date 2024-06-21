إصابة 20 شخصا جراء حريق بمخازن في منطقة الكريمية بطرابلس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية السيطرة على الحريق الذي شب بمحلات ومخازن تحت الارض بشارع المنزلية بمنطقة الكريمية أمس.

وأدى الحريق لإصابة نحو 20 شخصا منهم 16 من أعضاء الدفاع المدني أثناء إخماد الحريق في مخازن الكريمية، حسب ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك إنه فور ورود البلاغ بوجود حريق تم ارسال شاحنات الإطفاء التابعة لقسم السلامة الوطنية طرابلس ووحدة السلامة الوطنية غوط الشعال _ وعدد من شاحنات الإطفاء والتدخل السريع وفرق مركز الدعم والاسناد بالهيئة وتعاملت مع الحريق والسيطرة عليه، داعية السلامة للأعضاء المصابين بالحريق والتي قالت إنهم يتلقون حاليا العلاج اللازم بإحدى المستشفيات بطرابلس .