إصابة 3 مستوطنين بإطلاق نار على حافلة في الضفة الغربية

تعرضت حافلة مدرسية بمنطقة الأغوار في الضفة الغربية، الخميس، لإطلاق نار أسفر عن وقوع إصابات، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي ومصادر طبية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “فلسطينيا أطلق النار نحو عدة مركبات بالقرب من قرية العوجا، حيث هرعت قوات إلى المكان لتقوم بمطاردة المخرب، وإغلاق الطرقات في المنطقة”.

وقال مسعفون إن “3 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الحادثة، أحدهم في حالة خطيرة”.

وأوضحت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء، أن “رجلا يبلغ من العمر 30 عاما في حالة متوسطة إلى خطيرة بعد إطلاق النار عليه، وأن رجلا آخر في العشرينيات من عمره أصيب بجروح طفيفة، وصبي يبلغ من العمر 13 عاما في حالة جيدة بعد إصابته بشظايا الزجاج”.

وفي الهجوم، تعرضت حافلة مدرسية مضادة للرصاص، وعدة سيارات أخرى لإطلاق النار، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسعفين وسلطات محلية.

وأدت الحرب التي اندلعت في قطاع غزة إثر هجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر، إلى تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية بشكل كبير.