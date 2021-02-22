إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس كورونا

3 وزراء مصريين أصيبو بفيروس كورونا، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية وبيان وزاري، مساء أمس الأحد.

أعلنت مساء أمس الأحد، وزارة التجارة والصناعة في بيان، أن وزيرتها نيفين جامع، أصيبت بالفيروس.

وأوضحت أن جامع “تمارس عملها من المنزل، وفي مرحلة الاستشفاء، ومن المتوقع أن تعود إلى نشاطها خلال أيام”، دون أن توضح متى بدأت الإصابة.

غير أن صحيفة “أخبار اليوم” المصرية المملوكة للدولة، قالت عبر موقعها الإلكتروني، إنها لم تأت لمكتبها منذ 13 فبراير الجاري بسبب الإصابة.

ونقلتوكالة الأناضول عن الصحيفة ذاتها عن مصادر مطلعة لم تسمها أن وزير العدل عمر مروان، أصيب أيضا بالفيروس قبل 10 أيام، و”حالته الصحية في تحسن”.

ومساء أمس الأحد، أكد الإعلامي المصري خيري رمضان ببرنامجه اليومي بفضائية محلية إصابة جامع ومروان، بجانب وزير المالية محمد معيط، دون تفاصيل عن الأخير.

ولم يصدر بيان من الحكومة المصرية بشأن حالة الوزراء الثلاثة.

وفي سياق متصل، في يونيو 2020، أصيب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بفيروس كورونا، وبعد نحو أسبوعين أعلن تعافيه.

وحتى أمس الأحد، ارتفعت إصابات كورونا في مصر، إلى 178151 منها 10353 وفاة، و137837 حالة تعاف.