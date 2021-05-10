إصابة 305 بينهم 7 بحالة حرجة في مواجهات بالمسجد الأقصى المُبارك

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 305 مصابين بينهم 7 بحالة حرجة، جراء مواجهات اندلعت صباح اليوم، إثر محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام باحات المسجد الأقصى المُبارك.

وتجددت المواجهات صباح الاثنين، داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، واعتدت على المرابطين فيه، وذلك قبل ساعات من مسيرة المستوطنين فيما يسمونه “يوم توحيد القدس”.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي عند المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني، وحاصرت المعتكفين داخل المسجد القبلي الذي تركزت عنده المواجهات. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فشلت في إدخال أي مستوطن لباحات المسجد الأقصى بسبب المقاومة التي يقوم بها المعتكفون وأهالي القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال التي هاجمت المسجد بشكل وحشي ودون أي سبب يذكر.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن الاقتحام الذي جرى للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى.