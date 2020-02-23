إصابة 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

21 قذيفة صاروخية أُطلِقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. [الأناضول]

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، إصابة 4 فلسطينيين؛ جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح مقتضب، إن الفلسطينيين الأربعة أصيبوا في القصف الإسرائيلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، غارات ضد أهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت مواقع وأهدافا متفرقة في القطاع سُمع معها دوي انفجارات عالية.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي، في بيان: “في هذه الساعة يشن جيش الدفاع غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

وأعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي رداً على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وقال الناطق باسم السرايا أبو حمزة في تغريدة عبر تويتر: “اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه”.

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