إصابة 4 مدنيين بينهم تونسيان في قصف لعناصر حفتر

إصابة عاملين في الدفاع المدني وجهاز الإسعاف والطوارئ. [سوشيال ميديا]

أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، بإصابة 4 أشخاص بينهم تونسيان في قصف عناصر حفتر منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح الهاشمي في تصريحات صحفية، أن المصابين الآخرين يعملان في الدفاع المدني وجهاز الإسعاف والطوارئ.

هذا واستهدفت قوات حفتر، بالقصف الصاروخي صباح اليوم الأربعاء، مناطق السبعة، وباب بن غشير، ورأس حسن وطريق السور، وبئر التوتة في العاصمة طرابلس، كما طال القصف مبنى جهاز الإسعاف والطوارئ، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب.

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