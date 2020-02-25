إصابة 5 مدنيين جراء قصف لقوات حفتر على منطقة ابوسليم

سقوط قذيفة أطلقتها قوات حفتر تسببت بإصابة رجلين وثلاثة أطفال من أسرة واحدة. [ليبيا الأحرار]

أصيب خمسة مدنيين، بينهم 3 أطفال، في قصف نفذته قوات حفتر، على منطقة “أبو سليم” في العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” ، في بيان عبر “فيسبوك”، بسقوط قذيفة أطلقتها قوات حفتر مساء الإثنين، على منطقة “أبوسليم” تسببت بإصابة رجلين وثلاثة أطفال من أسرة واحدة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار”خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، واستمراراً لسجلها الإجرامي (قوات حفتر) في استهداف المدنيين”.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بشن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

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