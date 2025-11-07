إصابة 54 شخصًا بانفجار مسجد داخل مجمع مدرسي أثناء صلاة الجمعة في إندونيسيا

تعرض مسجد داخل مجمع مدرسي في جاكرتا اليوم الجمعة لانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 54 شخصًا، وفق ما أفاد به قائد شرطة المدينة، أسيب إيدي سوهيري.

وأشار سوهيري في تصريحات نقلتها قناة “كومباس تي في” إلى أن الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، وأن بعض المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي.

وقالت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر أمنية، إن الانفجار وقع أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أثار حالة من الذعر بين المصلين والتلاميذ القريبين من الموقع. هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان على الفور، في حين انتشرت وحدات أمنية خاصة حول موقع الحادث، وفق لقطات بثتها قناتان تلفزيونيتان محليتان.

ولا تزال السلطات تحقق لمعرفة ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن عمل متعمد أو حادث عرضي، ولم تُسجّل أي وفيات حتى الآن، كما لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مجاورة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.