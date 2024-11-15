إصابة 7 أشخاص بالاختناق جرّاء نشوب حريق في سوق الجمعة

تسبب حريق نشب في عمارة بحي السوالم، بمنطقة سوق الجمعة، في إصابة 7 أشخاص بالاختناق.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، في بيان له، إن فرق الطوارئ بالجهاز توجهت إلى المكان على الفور، ولم تسجل إصابات خطيرة، باستثناء اختناق 5 مواطنين، وأحد فرق الإسعاف بالجهاز، وأحد أعضاء الدفاع المدني.

ومن جانبه، أوضح مكتب إسعاف بلدية طرابلس المركز أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية لحالات تعرضت للاختناق جراء الحريق.

حريق كبير في عمارة أمام جامع السوالم سوق الجمعة تم توجيه فرق الطوارئ الخاصة بالجهاز ولا وجود لاصابات خطيرة وجل الحالات اختناق منهم 5 مواطنين و احد فرق الاسعاف بالجهاز و أحد اعضاء الدفاع المدني تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤