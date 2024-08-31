إصابة 7 جنود أميركيين خلال غارة في الأنبار بالعراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، اليوم السبت، عن إصابة 7 جنود أميركيين بجروح خلال “الغارة المشتركة” التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار بغرب العراق، يوم الخميس، وأدت الى مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن 5 من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب 2 بسبب سقوطهما، مؤكدا أن حال كل المصابين مستقرة.

وكانت “سنتكوم” أعلنت، أمس الجمعة، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر داعش.

وأضافت “عناصر داعش كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة”. وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.