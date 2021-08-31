إصابة 8 أشخاص وتضرر طائرة مدنية في هجوم على مطار أبها السعودي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تصديه لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية عن التحالف قوله: “المعلومات الأولية تُشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية”، مؤكدا أن “الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب”.

وأفادت قناة “العربية” بأن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مُسيَّرة مُفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي.

وأشار التحالف إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا، بالإضافة إلى تضرر طائرة مدنية نتجية الهجوم على المطار.

هذا واعترض التحالف العربي، أمس الاثنين، طائرة مُسيَّرة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية.

وحمَّل التحالف الحوثيين المسؤولية عن “الاستمرار بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مشددا على أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

وتُنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر 2014.