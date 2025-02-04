بالفيديو.. قتلى إصابات بعملية «إطلاق نار» على أحد حواجز الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده في عملية إطلاق النار بشمال الضفة الغربية، وفق القناة 13 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفادت القناة “14” العبرية، “بارتفاع عدد الإصابات في عملية إطلاق النار التي استهدفت الجيش الإسرائيلي عند “حاجز تياسير” في الأغوار الشمالية، إلى 8، من بينهم حالات حرجة.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم “استهداف موقع عسكري في منطقة “تياسير” التابعة للواء منشيه “جنين” بإطلاق نار من قبل فلسطيني، مما أدى إلى إصابة عدد من الأفراد، مؤكدا أن أن الجنود ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المهاجم”.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلى أن “الحادث وقع في منطقة ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف، حيث ينفذ عمليات عسكرية متكررة، ووصل المنفذ الحاجز العسكري قرب “تياسير” وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم”.

وأفادت القناة “12” الإسرائيلية، سابقا، “بوقوع 6 إصابات جراء عملية إطلاق نار قرب حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية”.

هذا “وتعد منطقة الأغوار الشمالية، وخاصة محافظة طوباس، من المناطق التي تشهد توترا أمنيا متكررا، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية بشكل دوري، بينما تشهد مواجهات متقطعة مع الفلسطينيين، ويأتي هذا الحادث في إطار التصعيد الأمني المستمر في مناطق الضفة الغربية”.

هذا “ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية، حيث أسفرت الغارات الجوية والهجوم عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات”.