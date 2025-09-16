إصابة 8 بينهم أطفال ونساء.. غارة إسرائيلية عنيفة على الجنوب اللبناني

شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت شقة في مبنى سكني بحي كسار الزعتر عند أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدة جرحى بينهم أطفال ونساء.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أسفرت في الحصيلة الأولية عن إصابة 8 مواطنين بجروح طفيفة ومتوسطة، من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في “تلغرام” أن الغارة استهدفت “مقر قيادة لحزب الله الإرهابي في منطقة النبطية، حيث يشكل وجود هذا المقر انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وأضاف أدرعي أن “حزب الله يواصل محاولاته لإعمار بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان، معرضًا المواطنين للخطر واستخدامهم كدروع بشرية”.