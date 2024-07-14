إصدارات ثقافية جديدة للدار العربية للكتاب

صدر عن الدار العربية للكتاب التابعة لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية أربعة إصدارات حديثة للعام الجاري 2024م.

ومن المعلوم أن الدار العربية للكتاب هي مشروع مشترك بين وزارتي الثقافة الليبية والتونسية.

وفي هذا الإطار تم إصدار كتاب «أعلام من تونس وليبيا» مسارب شتى.. مهاد واحد، للكاتب أحمد السالمي تناول فيه عدد من الشخصيات المدروسة للأدباء والشعراء والفنانين من كلا البلدين.

كما صدر للكاتب الأستاذ عبدالمنعم المحجوب كتاب «سلالة شيشنق» وهو بحث يدخل ضمن إستراتيجيات الدار العربية للكتاب في الإهتمام بماضي شمال أفريقيا وتاريخ العرب، ويتناول الأسرة الثانية والعشرين المصرية ومؤسسها الملك شيشنق الأول وما يتصل بعهده من مفردات تاريخية أساسية.

كما صدر عن الدار العربية للكتاب بالتعاون مع مركز دراسات الحضارة العدد الأول والثاني من مجلة «آجال» وهي مجلة فصلية محكمة تعنى بليبيا القديمة «شمال أفريقيا»، والحضارات الأفرو أسيوية، وتهدف إلى تعزيز البحث العلمي في علم الآثار وتاريخ السياقات الإجتماعية والثقافية واللغات القديمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.