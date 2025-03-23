إصدار «أذونات مزاولة» لشركات تقديم «الخدمات العمالية»

في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية، قام باكير أبوشهيوة، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي ورئيس اللجنة الفنية الدائمة، والسيد حمدي الرياني، مدير إدارة تفتيش العمل، بتسليم أذونات مزاولة النشاط لعدد من المدراء العامين وممثلي شركات تقديم الخدمات العمالية، وذلك بعد اعتمادها من قِبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على العابد رضا.

وبحسب وزارة العمل، ،”جاءت هذه الخطوة “تماشيًا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للعمال، وضمان إلتزام الشركات بالمعايير واللوائح المنظمة للعمل”.

وأكد أبوشهيوة، أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية الدائمة ستواصل مراجعة طلبات الشركات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة”.

وأعربت وزارة العمل والتأهيل عن “شكرها لجميع الجهات المعنية على تعاونها في إنجاح هذه الخطوة”، مؤكدةً “استمرارها في تنفيذ السياسات الهادفة إلى تطوير سوق العمل وتحسين ظروف العمال في ليبيا، بما يعكس التزامها بتحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة”.