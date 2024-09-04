إصدار التقرير الوطني الأول لحالة الشباب في ليبيا

أطلق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، التقرير الأول لحالة الشباب في ليبيا، حيث تناول دراسـة التحديات التي تواجه فئة الشباب.

وقال الدكتور محمود الفطيسي مدير عام المجلس: “أنجز المجلس هذا التقرير المهم بالشراكة مع وزارة الشباب وعدد من الجهات الحكومية ونخبة من الخبراء المختصين وخلص إلى دراسـة التحديات التي تواجه فئة الشباب للبـعد التنموي في ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحيـة والأمنية والمشاركـة السياسية منها والمدنيـة ورؤيتهم المستقبلية”.

وأضاف: “يهدف التقرير ليُصبح منطلق لوضع استراتيجية وطنيـة لتمكيـن الشباب في ليبيا”.

ووفق بيان المجلس، “تم الإعلان عن إطلاق منصـة المؤشرات التنموية للشباب، باعتبارها قاعدة بيانات مهمة تُساعد صُناع القرار لفهم واقع الشباب، كما تدعم البحاث والمهتمين للوصول السـهل لهذه البيانات”.

هذا وحضر حفل الافتتاح، “مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشباب والمجتمع المدني ووكلاء وزارات (الشباب_ الشؤون الاجتماعية_ الاقتصاد والتجارة) ومدراء إدارات تابعة للجهات المعنية بهذا الملف، أعضاء برلمان الشباب ولفيف من البحاث والمهتمين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية”.

الاحتفاء بإصدار التقرير الوطني الأول لحالة الشباب في ليبيا وتدشين منصة المؤشرات التنموية للشباب جرت صباح اليوم الثلاثاء… تم النشر بواسطة ‏المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي‏ في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤