إصدار جدول امتحانات «التعليم الأساسي» للمدارس بالخارج

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عن جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية بالخارج للدور الأول للعام الدراسي 1446 / 1447 هجري، الموافق 2025 / 2026 ميلادي.

وبحسب الجدول الصادر عن المركز، تنطلق الامتحانات يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادة اللغة الإنجليزية، وتستمر حتى يوم الأحد 21 يونيو 2026 بمادة التاريخ، على أن تُجرى جميع الامتحانات وفق توقيت دولة ليبيا.

ويبدأ التلاميذ امتحاناتهم يوم 7 يونيو بمادة اللغة الإنجليزية في الفترة من الساعة 13:00 حتى 16:00، تليها مادة الحاسوب يوم 8 يونيو، ثم مادة الكتابة (الإملاء والتعبير والخط) يوم 9 يونيو، وجميعها تُعد امتحانات مدرسية تُصحح داخل المدارس وترصد درجاتها عبر المنظومة التعليمية.

وفي يوم 10 يونيو يؤدي الطلبة امتحان التربية الإسلامية، ثم العلوم يوم 11 يونيو، يليها امتحان الرياضيات يوم 14 يونيو، ثم القراءة والنصوص يوم 15 يونيو، والنحو والصرف يوم 16 يونيو، مع تخصيص يوم 17 يونيو كفترة راحة.

ويستأنف جدول الامتحانات يوم 18 يونيو بمادة الجغرافيا، على أن تُختتم يوم 21 يونيو بمادة التاريخ، حيث تُعد هذه المواد امتحانات موحدة على مستوى المدارس الليبية بالخارج.

وأوضح المركز أن امتحانات المواد المدرسية تشمل اللغة الإنجليزية والحاسوب والكتابة، وتُجرى داخل المدارس المقيد بها التلاميذ، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات في المنظومة التعليمية، قبل إحالة أوراق الإجابة إلى المركز الوطني للامتحانات.

وأكد المركز الوطني للامتحانات أن جميع الامتحانات ستُجرى وفق التوقيت المحلي لدولة ليبيا، داعياً الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالجدول المعلن.