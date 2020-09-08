إصدار عفو عن تنفيذ باقي العقوبة لعدد من النزلاء المحكومين

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، أمس الاثنين، القرار رقم 65 لسنة 2020 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المحكوم عليهم من النزلاء والذين بلغ مجموعهم (54) نزيلا بمؤسسات الإصلاح والتأهيل بطرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الوفاق، بأن هذا القرار جاء تنفيذا لمحضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء السادس لسنة 2020، حيث نص القرار في مادته الأولى بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم وعددهم 51 نزيلا.

كما تنص المادة الثانية من القرار العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ممن قضوا ثلث العقوبة و عددهم 3 نزلاء، على أن يتولى مكتب النائب العام وفقا للمادة الثالثة تنفيذ هذا القرار، ويتم تكليف محامي عام طرابلس بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لمن يشملهم القرار وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ إلى المجلس الأعلى للقضاء .

ويأتي قرار مجلس الأعلى للقضاء في إطار المساعي التي يبذلها للتخفيف من الاكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الموصىبها للوقاية من جائحة كورونا.