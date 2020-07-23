إصدار قائمة بحق متهمين في جرائم المقابر الجماعية

كشف مصدر بمكتب النائب العام، بأن المكتب أصدر قائمة بأسماء متهمين بالمسؤولية عن المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المصدر في تصريح لوكالة “الأناضول” اليوم الخميس، إن “القائمة سيتم تعميمها على الجهات ذات الاختصاص التي ستتولى عملية ملاحقة واعتقال المتهمين”.

وأشار إلى أن من بين المتهمين بالقائمة قادة اللواء التاسع “الكانيات” المدعوم من حفتر والذي كان يُسيطر على مدينة ترهونة.

من جانبه أفاد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بإصدار قائمة تضم أكثر من مائة متهم في جرائم المقابر الجماعية ستعمم على الجهات الضبطية الأيام القادمة.

وأضاف الصور في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أن وفد المحكمة الجنائية الدولية مايزال متواجدا في ليبيا، واطلع على سير التحقيقات بشأن المقابر وعمليات الانتشال والتقى بالشهود وأهالي الضحايا.

وأشار رئيس قسم مكتب التحقيقات إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بن سودا أشادت بإجراءات سير التحقيقات والسرعة التي أنجزت بها.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الدكتور كمال السيوي، بأن إجمالي الجثث التي تم جمعها وانتشالها من المقابر الجماعية في جنوب طرابلس وترهونة حتى أمس الأربعاء بلغ 237 جثة وعدد من الرفات والأشلاء.