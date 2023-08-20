إصدار كتاب جديد عن الأمن القومي الليبي

أعلن المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، عن إصدار كتاب جديد يتناول الأمن القومي الليبي.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية، أقيمت اليوم الأحد، بمقر المركز في طرابلس، بين مدير المركز القومي للبحثو والدراسات العلمية د. طارق رمضان زنبو، ومؤلف كتاب “مقدمة في الأمن القومي الليبي” د. البشير علي الكوت.

وسيتولى المركز بموجب الاتفاقية، طباعة ونشر وتوزيع الكتاب الجديد.

يُذكر أن المركز تأسس عام 1985م، وله باع طويل في الدراسات والمساهمات في إدارة الأزمات ووضع مقترحات وحلول للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يضم المركز مجموعة من القامات العلمية في مختلف المجالات.

ويسعى المركز إلى تحقيق نهضة علمية ثقافية شاملة وذلك بأعداد الخطط والدراسات والبحوث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومعالجة القضايا المستجدة ووضع الحلول الناجعة لها ويهتم المركز بشأن الليبي محلياً واقليمياً ودولياً، ويقدم الدراسات والأبحاث لجهات الاختصاص للاسترشاد بها في اصدار قرارات صائبة مبنية على أسس علمية وبيانات وتحليلات سليمة.