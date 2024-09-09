إصدار مذكرة توقيف بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق

أصدر قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي، مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد انتهاء جلسة استجوابه، إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال.

وأوقف سلامة، الثلاثاء الماضي، بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حيث يشتبه القضاء في تورطه في الاستيلاء على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية.

وانعقدت اليوم أول جلسة محاكمة لسلامة، منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل سرقة أموال عامة.

وأوضح المصدر لوكالة”رويترز”، أن “القرار الأخير يعني أن سلامة “أصبح موقوفاً رسمياً بمذكرة توقيف قضائية” تنهي “التوقيف الاحتياطي”، مضيفا أن “اتخاذ قاضي التحقيق لهذا القرار يعني ان الشبهات في حق “سلامة” باتت “معززة”.



وقال المكتب الإعلامي لسلامة، إنه “لن يعلّق علنا على القضية امتثالا للقانون”، مضيفا أن “سلامة” تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقا جنائيا في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه”.