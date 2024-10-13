إصدر جوازات سفر لمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة

قام فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب “حي الأندلس”، بإصدار عدد من جوازات السفر لمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك، “تنفيذًا لتعليمات أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة”.

كما “تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة، لضمان حصولهم على الخدمات التي تسهل تنقلهم وتلبية احتياجاتهم”.

وأكدت وزارة الداخلية المكلفة، “التزامها المستمر بتحسين الخدمات المقدمة لجميع المواطنين”.