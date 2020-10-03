إصلاح وصيانة المحطات والكوابل المُتضررة بمناطق جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن إجراء أعمال صيانة بمحطة شيل البوعيشي جهد 11 ك.ف بمنطقة المشروع في العاصمة طرابلس، وذلك على يد فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع الهضبة وفرقة الصيانة بدائرة توزيع مشروع الهضبة بالتنسيق مع إدارة توزيع طرابلس.

وأفادت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن أعمال الصيانة شملت تركيب وحدة حلقية، ومحول وخلية ضغط منخفض، وكذلك صيانة كوابل، مشيرة إلى مواصلة إدارة توزيع طرابلس رفع درجة الاستعداد لصيانة باقي الأحياء السكنية المتضررة بشارع الخلاطات.

#جانب من أعمال الصيانة التي قامت بها فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع الهضبة بمساندة فرقة الصيانة بدائرة توزيع مشروع… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Samstag, 3. Oktober 2020

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وواصلت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء، أمس الجمعة، أعمال صيانة مكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة طرابلس، حيث أجرت أعمال الصيانة داخل محطة جامع طيبة جهد 11 ك.ف في منطقة عين زارة شملت مد كوابل ضغط عالٍ.

وركبت فرق الشركة، الأربعاء الماضي، أجزاء من البرجين 8 و3 في منطقة مشروع الهضبة، كما مدت أسلاكًا جديدة على خطوط المنطقة بجهد 220 ك. ف، إضافة إلى استمرار تجميع الجزء الأول للبرج رقم 9 ومسح التراب بجواره، إضافة إلى شحن محطة الهضبة.

تواصل الفرق الفنية التابعة للشركة أعمال صيانة مكونات الشبكة الكهربائية بجنوب طرابلس ، حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة داخل… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Donnerstag, 1. Oktober 2020

واصلت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة مكونات الشبكة الكهربائية ، حيث قامت بتركيب خلية داخل محطة… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Donnerstag, 1. Oktober 2020