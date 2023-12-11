إضراب شامل في الضفة الغربية احتجاجا على الحرب في غزة

تشهد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، اليوم الاثنين، إضرابا شاملا، في كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والمواصلات العامة، استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدور الأمريكي في هذه الحرب.

وذكرت “رويترز” أن الالتزام بالإضراب بدا شاملا، في ساعات الصباح، حتى أن أكشاك القهوة التي عادة من تبقى مفتوحة، حتى في أيام الإضراب، التزمت به اليوم، إضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة وكذلك الجامعات والمعاهد.

وكانت القوى الوطنية الفلسطينية دعت للإضراب وذكرت في بيان أول أمس أنه يأتي “رفضا لحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية والإمعان في التدمير والقتل للأطفال والنساء والمدنيين”.

وأضافت هذه القوى أن الاضراب كذلك “رفضا للموقف الأمريكي الشريك في هذه العدوان والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي الذي اجهض مشروع القرار لوقف المجازر والجرائم ضد شعبنا”.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فإن نحو 18 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 49500 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.