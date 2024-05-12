إضراب عام للمحامين في تونس.. ماذا يجري في البلاد؟  

أعلن الفرع الجهوي للمحامين في تونس، “الدخول في إضراب عام جهوي بداية من يوم الاثنين 13 مايو الجاري، وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من اليوم نفسه”.

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات”، “جاء الإعلان على لسان رئيس الفرع، العروسي زقير، في بيان اثر اجتماع عاجل للمجلس الجهوي على خلفية ايقاف المحامية سنية الدهماني”.

وطالب الفرع الجهوي في تونس، في بيانه “باطلاق سراح سنية الدهماني بشكل فوري”، معبرا عن “مساندة الفرع لها” .

وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، صرح لـ”وات”، “أنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس، ضد سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة”.

وكان الناطق باسم النيابة العمومية في تونس محمد زيتونة، قال لـ “وات”، “إنه تم إيقاف اثنين من مقدمي البرامج في إذاعة “اي اف ام”، برهان بسيس ومراد الزغيدي”.