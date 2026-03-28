إطلاق أجهزة ذكية متنوعة تلبي «احتياجات المستخدمين» في 2026

أفاد موقع gsmarena بأن عددا من شركات التكنولوجيا العالمية كشفت عن أجهزة ذكية جديدة، شملت هواتف محمولة وحواسب لوحية، بمواصفات تقنية متقدمة تستهدف شرائح مختلفة من المستخدمين، في ظل منافسة متصاعدة داخل السوق العالمية.

وفي التفاصيل، كشفت شركة Cubot عن هاتفها KingKong Ace 5، الذي صمم ليكون من بين أفضل الهواتف القوية والمخصصة لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة، حيث جاء بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، إضافة إلى مقاومة الصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

ويبلغ حجم الهاتف 177.2×83.3×15.6 ملم، ويزن 325 غ، وزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، بدقة عرض 1600×720 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع كثافة تقارب 260 بيكسل لكل إنش، كما حميت الشاشة بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16، ومعالج Unisoc T620، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فجاءت مزدوجة بدقة 48+2 ميغابيكسل، تضم عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما دعم الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وشريحة NFC، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

وفي سياق متصل، بدأت شركة Vivo الترويج لهاتفها الجديد iQOO Z11، الذي حصل على مواصفات متقدمة ويتوقع طرحه بسعر منافس، حيث جاء بهيكل مصنوع من أجود المواد، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

ويبلغ حجم الهاتف 163.7×76.1×8.3 ملم، ويزن 216 غ، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، بدقة عرض 1260×2800 بيكسل، وتردد 165 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 5000 nits، وكثافة تقارب 450 بيكسل لكل إنش.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 8500، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC8، وذاكرة وصول عشوائي بسعات 8 و12 و16 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعات 128 و256 و512 غيغابايت.

وجاءت الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K، بينما بلغت دقة الكاميرا الأمامية 16 ميغابيكسل.

كما زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، إضافة إلى بطارية بسعة 9020 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 90 واط.

ومن جانب آخر، تستعد شركة سامسونغ لإطلاق هاتفها Galaxy A37، الذي سيطرح ضمن الفئة المتوسطة مع مواصفات وتقنيات متطورة وأسعار تنافسية.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، بأبعاد 162.9×78.2×7.4 ملم، ووزن 196 غ، كما زوّد بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM، إضافة إلى شريحة موديم متطورة تدعم شبكات 5G.

ويضم الجهاز شاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بدقة 1080×2340 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة تقارب 385 بيكسل لكل إنش، مع سطوع يصل إلى 1900 nits، وحماية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus+.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهات One UI 8.5، ومعالج Exynos 1480، ومعالج رسوميات Xclipse 530، وذاكرة وصول عشوائي بسعات 6 و8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعات 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فجاءت ثلاثية العدسة بدقة 50+8+5 ميغابيكسل، تضم عدسة ultrawide وعدسة macro، مع القدرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بينما بلغت دقة الكاميرا الأمامية 12 ميغابيكسل.

كما زوّد الهاتف بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

وفي قطاع الأجهزة اللوحية، بدأت شركة Tecno طرح حاسبها اللوحي Megapad SE، الذي يتوقع أن يحقق مبيعات جيدة في أسواق أجهزة أندرويد.

ويأتي الجهاز بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات، بأبعاد 254.7×165.7×7 ملم، ووزن 498 غ، كما زوّد بمنفذي Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

ويضم الحاسب شاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، بدقة عرض 1200×1929 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، وسطوع يبلغ 440 nits، وكثافة تقارب 207 بيكسل لكل إنش.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225)، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذاكرة وصول عشوائي بسعات 4 و8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعات 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

كما جاءت الكاميرا الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديو بدقة FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، بينما بلغت دقة الكاميرا الأمامية 5 ميغابيكسل.

ودعمت Tecno الجهاز بأربعة مكبرات صوت مع تقنية Dolby Atmos، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C، إضافة إلى بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط.