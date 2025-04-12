إطلاق أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.. مخصص للتعامل مع «الأوامر الصوتية»

أعلنت شركة “امازونAmazon”، عن “نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Nova Sonic المخصص للتعامل مع الأوامر والبيانات الصوتية”.

ةوبحسب الشركة، “النموذج الجديد قادر على التعرف على الكلام والتحليل وتأليف الجمل والعبارات الصوتية، ويمكنه إجراء محادثات مع المستخدم ذات طابع منطقي وواقعي، كما يمكن استعمال هذا النموذج مع مساعد Alexa الصوتي في العديد من الأجهزة الإلكترونية”.

وقال روهيت براساد، النائب الأول لرئيس قسم الذكاء الاصطناعي في “امازون”:”النموذج الجديد يمكنه العمل مع مساعد +Alexa الذكي الذي أطلقته شركتنا مؤخرا، كما أن Nova Sonic قادر على إجراء محادثات واقعية مع المستخدم، يراعي فيها صمت أو مقاطعات الطرف الآخر، ويمكنه أن يجيب على أسئلة المستخدم مباشرة”.

وأشار براسا”د إلى أن “النموذج الجديد أقل عرضة للأخطاء مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى المصممة لمعالجة الكلام والأصوات، ويمكنه التعرف على صوت المستخدم وسط الضوضاء، كما نوه إلى أن Amazon تخطط في المستقبل لإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على التعامل مع بيانات مختلفة مثل الصور والفيديوهات”.

وأضاف: “بحسب معيار Multilingual LibriSpeech لاختبار التعرف على الكلام بلغات ولهجات مختلفة، سجّل Nova Sonic معدل خطأ بلغ 4.2% فقط عند التعامل مع اللغات والفرنسية والإنكليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية”.