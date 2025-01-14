إطلاق أحدث هاتف يمكنه العمل مع شبكات «5G»

بدأت شركة “ريل مي Realme”، بطرح هاتفها الجديد، الذي حصل على أفضل المواصفات ويمكنه العمل مع شبكات 5G الحديثة.

وبحسب مواقع مختصة بالشأن التقني، “حصل هاتف Realme 14x على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (165.7/76.2/7.9) ملم، وزنه 197 غ، ويضمن الأداء المميز له نظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”.

ووفق المعلومات، “شاشة الهاتف جاءت IPS LCD، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش، كما زوّد الهاتف بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب المعلومات، “دعمت شركة “ريل مي Realme”، “الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.3، وماسح لبصمات الأصابع، وزوّدته ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 168 يورو تقريبا”.