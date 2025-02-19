إطلاق أحد أفضل «الساعات الذكية» من حيث «الأداء والمواصفات»

كشفت شركة “ون بلس OnePlus“، عن” ساعتها الجديدة التي صنفت من بين أفضل الساعات الذكية من حيث الأداء والمواصفات”.

وبحسب الشركة، “حصلت ساعة OnePlus Watch 3 على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (47.6/46.6/11.8) ملم، وزنه 49.7 غ، وشاشتها تأتي LTPO AMOLED، مقاسها 1.5 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، كثافتها 439 بيكسل/الإنش، ومعدل سطوعها يصل إلى 2200 شمعة/ الإنش، وستحمى هذه الشاشة بزجاج Sapphire crystal glass المضاد للصدمات والخدوش، وستزود بخاصية “Always-on display، وتعمل الساعة بنظام Android Wear OS + RTOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت”.

ودعمت شركة “ون بلس OnePlus”، الساعة “بمكبرات صوت لسماع الموسيقى، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات Bluetooth 5.2، وبوصلة إلكترونية، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وحساس لقياس درجة حرارة الجسم”.