إطلاق أقمار صناعية لمراقبة التسربات النفطية وحرائق الغابات

أعلنت روسيا نيتها إطلاق قمرين صناعيين، لمراقبة التسربات النفطية وحرائق الغابات على الأرض.

وقالت جامعة كورولوف في مدينة سمارا الروسية، في بيان لها :”طوّر الخبراء في جامعتنا قمرين صناعيين نانويين هما HyperView-1G وColibri-S، ومن المفترض أن يتم إطلاقهما في نوفمبر القادم، القمران جاهزان للإطلاق، واجتازا جميع الاختبارات المطلوبة، يجري العمل على هذا المشروع بدعم من هيئة تشجيع الابتكارات الروسية، وفي إطار المشروع العلمي والتعليمي Space-Pi”.

وأضاف البيان:”تم تجهيز القمرين بمقاييس طيف فائقة الدقة تم تطويرها في جامعتنا، هذه المعدات يمكنها رؤية العالم من خلال انعكاسات طيفية متعددة القنوات، وتحديد خصائص الأشياء غير المرئية بالنسبة للبشر، يخطط العلماء للاستعانة بهذه الأدوات لتحديد مستوى الرطوبة في الغابات لتقييم احتمالية نشوب حرائق فيها ولمراقبة المحاصيل الزراعية أيضا، واستنادا إلى البيانات الطيفية التي تحصل عليها هذه المعدات سيقوم العلماء بحساب المؤشرات التي تتعلق بالغطاء النباتي التي تظهر معالم وخصائص النباتات”.

وبحسب البيان: “ستستعمل هذه الأقمار ومعداتها أيضا في مهمات البحث ومراقبة التلوث النفطي على سطح الأرض والمسطحات المائية، وتحليل تركيبة وسمك الطبقة النفطية، وتحديد خصائص النفط وسرعة انتشار التلوث، بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من مشروع Space-Pi، سيتعلم تلاميذ المدارس، بتوجيه من العلماء، أساسيات تحليل ومعالجة الصور فائقة الطيف بناء على البيانات الواردة من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار”.