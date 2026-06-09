إطلاق أكبر عملية «تسكين وظيفي» في القطاع الصحي

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكلفة بإعداد الملاكات والهياكل التنظيمية، في إطار البدء الفعلي بإجراءات تسكين الموظفين بالملاكات الوظيفية لإدارات الخدمات الصحية في مختلف المناطق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

وبحسب بيان الوزارة، تستهدف المرحلة الثانية من المشروع 19 إدارة من إدارات الخدمات الصحية، تشمل مناطق: الماية، الجميل، صرمان، الزاوية المركز، الزاوية الجنوب، الزاوية الشمال، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، صبراتة، زوارة، العجيلات، الجديدة، بئر الغنم، المنشية الجميل، زلطن، سوق الخميس امسيحل، اسبيعة، الجفارة، ورقدالين.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات وشروط تسكين الموظفين وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، وذلك عقب قيام الإدارات المستهدفة بحصر القوة العمومية والفعلية للعناصر العاملة لديها.

كما تم الاتفاق مع مديري الإدارات على إحالة نماذج وقوائم التسكين النهائية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الحاسمة من المشروع، والتي تهدف إلى تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين، والمساهمة في حلحلة ملف الإفراجات المالية وفق الأطر القانونية.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تهدف أساساً إلى تحقيق توزيع عادل ومنظم للكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية داخل المرافق الصحية.

وأوضحت أن المشروع يسعى إلى معالجة التكدس الوظيفي في بعض المرافق، وسد العجز في مرافق أخرى، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.