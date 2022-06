إطلاق اسم «خاشقجي» على شارع السفارة السعودية في واشنطن

أُطلق رسميا اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتِل داخل قنصلية بلاده في تركيا، على الشارع الذي يقع فيه مبنى سفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من زيارة مثيرة للجدل يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن القيام بها للعاصمة السعودية الرياض.

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، في وقت سابق، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيقوم بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط من 13 إلى 16 يوليو المقبل، تتضمن زيارة لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي ترأس مجلس التعاون الخليجي حالياً، حيث تعقد قمة تضم 9 قادة من المنطقة.

وكشف مجلس بلدية العاصمة الأميركية النقاب عن لافتة “شارع جمال خاشقجي”، في بادرة تكريم لذكرى خاشقجي الذي قُتل في إسطنبول في عام 2018.

وقال فيل مندلسون، رئيس البلدية التي صوّت مجلسها بالإجماع لمصلحة الاسم الجديد، إنّ اللافتة ستكون بمنزلة “تذكير دائم ونصب تذكاري حتى لا تزول ذكرى جمال خاشقجي”.

Society cannot effectively function without a free and fair press. By designating the street fronting of the Royal Embassy of Saudi Arabia after Jamal Khashoggi, the District is creating a memorial in his honor that cannot be covered up or repressed. pic.twitter.com/Q3cTLtm1hY

— Phil Mendelson (@ChmnMendelson) June 15, 2022