إطلاق اسم «خاشقجي» على شارع السفارة السعودية في واشنطن

أُطلق رسميا اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتِل داخل قنصلية بلاده في تركيا، على الشارع الذي يقع فيه مبنى سفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من زيارة مثيرة للجدل يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن القيام بها للعاصمة السعودية الرياض.

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، في وقت سابق، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيقوم بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط من 13 إلى 16 يوليو المقبل، تتضمن زيارة لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي ترأس مجلس التعاون الخليجي حالياً، حيث تعقد قمة تضم 9 قادة من المنطقة.

وكشف مجلس بلدية العاصمة الأميركية النقاب عن لافتة “شارع جمال خاشقجي”، في بادرة تكريم لذكرى خاشقجي الذي قُتل في إسطنبول في عام 2018.

وقال فيل مندلسون، رئيس البلدية التي صوّت مجلسها بالإجماع لمصلحة الاسم الجديد، إنّ اللافتة ستكون بمنزلة “تذكير دائم ونصب تذكاري حتى لا تزول ذكرى جمال خاشقجي”.

Society cannot effectively function without a free and fair press. By designating the street fronting of the Royal Embassy of Saudi Arabia after Jamal Khashoggi, the District is creating a memorial in his honor that cannot be covered up or repressed. pic.twitter.com/Q3cTLtm1hY — Phil Mendelson (@ChmnMendelson) June 15, 2022

من جهتها قالت توكّل كرمان الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، خلال الحفل إن الزيارة التي يعتزم الرئيس الأمريكي القيام بها إلى المملكة تعني “تخلّي بايدن عن التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم”.

أما سارة ليا ويتسون المسؤولة في “الديمقراطية الآن للعالم العربي” وهي منظمة حقوقية أسّسها خاشقجي، فشجبت موقف الرئيس الديمقراطي واعتبرته “استسلاما مخزياً”.

وأضافت ويتسون: “نريد تذكير من يختبئون خلف هذه الأبواب (السفارة السعودية) بأنه في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من الآن فصاعداً سيكون هذا شارع جمال خاشقجي…سنحمّلهم مسؤولية اغتيال صديقنا… الذي تجرّأ على تحدّي طغيان محمد بن سلمان”.

وكان بايدن اعتبر قبل انتخابه رئيساً أنّ السعودية يجب أن تعامل على أنّها دولة “منبوذة”، وتعهد عندما وصل إلى السلطة “بإعادة تقييم” العلاقات مع هذا الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وصرّح بعد ذلك أنّه يرفض التحدث مباشرة مع الأمير محمد بن سلمان، لكنه تراجع عن موقفه الثلاثاء.