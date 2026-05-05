إطلاق الاكتتاب بـ«شهادات الإيداع».. قيم تصل 10 ملايين دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم 15-2026 من شهادات الإيداع المضاربة المطلقة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، مع الالتزام بالمواعيد والمدة المحددة لكل شهادة.

ويستهدف الإصدار الجديد توفير أدوات استثمارية مرنة للمصارف التجارية، وتعزيز استقرار النظام المصرفي الليبي من خلال فرص ربحية واضحة ومتوقعة.

ويشمل الإصدار ثلاث شهادات رئيسية: الأولى مدتها 91 يومًا بقيمة عشرة ملايين دينار، ويستحق في 11 أغسطس 2026، الثانية مدتها 182 يومًا بنفس القيمة وتستحق في 10 نوفمبر 2026، أما الثالثة فهي مدتها 365 يومًا بقيمة عشرة ملايين دينار وتستحق في 12 مايو 2027.

وأكد المصرف أن توزيع العوائد الناتجة عن الاستثمارات سيتم بنسبة 99.75% للمصرف التجاري الطرف الثاني، و0.25% لمصرف ليبيا المركزي بوصفه المضارب، مع هامش ربح تقديري يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، دون التزام قانوني بذلك.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز أدوات الاستثمار المصرفي، ودعم نمو السوق المالية المحلية، وضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الاستثمارات المصرفية.

وذكر المركزي أن الاكتتاب سيكون متاحًا وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة مسبقًا، مما يتيح للمصارف المشاركة في توزيع العوائد بطريقة عادلة ومنظمة، مع الالتزام بكافة المعايير القانونية والرقابية.