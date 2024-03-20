إطلاق التأشيرة الإلكترونية للأجانب اعتبارا من يوم غد

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاربعاء، التأشيرة الإلكترونية للأجانب التي تعد الأولى من نوعها في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، قوله أن بإمكان الأجانب التقديم الإلكتروني للحصول على التأشيرة بدءا من غد الخميس، لا فتا إلى تعاون شركة الاتصالات القابضة ومصلحة الجوازات والجنسية والهيئة العامة للمعلومات، من أجل إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية.

وأعلن جمعة، خلال اطلاق التأشيرة بديوان مجلس الوزراء ، الأول من مايو موعدا لإطلاق التأشيرة الإلكترونية للعمالة الوافدة لليبيا، بعد استكمال كل الخطوات الإجرائية والقانونية المتعلقة بتأشيرة العمل.

وأكد وزير العمل والتأهيل ” على العابد ” أن هذه الخطوة ستقضي على البيروقراطية والغش وتساهم في تنظيم العمالة الوافدة.

ويأتي المشروع ضمن توجيهات رئيس الوزراء لمصلحة الجوازات ووزارة العمل والتأهيل بضرورة تسهيل منح التأشيرات وتنظيمها وأن تكون إلكترونية.

حضر اطلاق المشروع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، وأمين عام جهاز المخابرات، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، وعدد من مديري الإدارات بالجهات ذات العلاقة.