خطوات واضحة.. إطلاق التسجيل الإلكتروني لـ«حجز الدولار»

في خطوة مهمة لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الدولار بالسوق الموازي، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح المنظومة الإلكترونية لحجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، لتلبية احتياجات المواطنين عبر القنوات الرسمية، وضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.

وتشمل المبادرة تنفيذ الاعتمادات المستندية المعلقة منذ ديسمبر الماضي بسعر ثابت 6.3 دينار للدولار الواحد، لدعم الاستيراد وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

كما خصص المركزي 500 مليون دولار لبيع العملة الأجنبية للاعتمادات الخاصة بجلب البضائع، مع خطة لبيع إضافي بقيمة 600 مليون دولار الأسبوع المقبل، بينما بدأ بالفعل دفع قيمة الاعتمادات المفتوحة لعام 2025 بإجمالي أربعة مليارات دولار وفق الأسعار المعتمدة سابقًا.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات ستحد من المضاربات في السوق الموازي، وتنعكس إيجابًا على أسعار الدولار والسلع والخدمات، مع تسريع الإجراءات المرتبطة بالاعتمادات والبطاقات والصرافات، وتعزيز الشفافية من خلال ربط الطلبات بالرقم الوطني والبيانات المصرفية الرسمية.

خطوات التسجيل في المنظومة

للاستفادة من المنظومة وحجز الدولار الشخصي، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة لضمان قبول الطلب:

الدخول إلى الرابط الرسمي للمنظومة: https://fcms.cbl.gov.ly/ اختيار “تسجيل جديد” وملء البيانات الأساسية: الرقم الوطني ورقم الهاتف المرتبط به. انتظار وصول رمز التحقق (OTP) على الهاتف خلال يوم إلى يومين حسب ضغط المنظومة. تسجيل الدخول باستخدام الرمز لتفعيل صفحة الحجز الخاصة بك. إضافة طلب جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: نوع الطلب (بطاقة أو إيداع)، نوع الإيداع (بنكي أو نقدي)، المدينة، القيمة (2000 دولار)، مصدر الأموال، شركة الصرافة، والغرض من استخدام العملة. الموافقة على الشروط وإرسال الطلب، مع طباعة أو حفظ إيصال الحجز. استلام العملة بعد تلقي رسالة SMS على الهاتف تحتوي على موعد الاستلام من شركة الصرافة المختارة.

تنبيهات مهمة

يجب تسديد المبلغ المستحق في نفس اليوم لتجنب رفض المعاملة تلقائيًا.

ضمان وجود المبلغ المطلوب بالدينار في الحساب الجاري قبل تقديم الطلب، إذ يؤدي أي نقص إلى رفض المعاملة.

يمكن حذف الطلب خارج ساعات العمل فقط (13:01 – 21:30).

في حال ظهور رسالة خطأ تفيد بعدم دعم الشركة لنوع الطلب، يجب اختيار شركة صرافة أخرى.

الضغط على المنظومة قد يؤدي إلى بطء أو توقف مؤقت، لذا يُنصح بالمحاولة في أوقات مختلفة.

نصائح للمتقدمين

تأكد من صحة البيانات قبل الإرسال، واختر شركة صرافة موثوقة وقريبة لتسهيل عملية التسديد، وتابع أي تحديثات رسمية من مصرف ليبيا المركزي والمصارف. لا تشارك بياناتك مع أي جهة غير رسمية لتجنب الاحتيال، وفق موقع المشهد.

وتمثل هذه المنظومة خطوة محورية نحو ضبط سوق النقد الأجنبي، وتحقيق توزيع عادل وشفاف للعملة، ويعتمد نجاحها على التزام المواطنين بالإجراءات والتنسيق مع شركات الصرافة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وضمان وصول النقد الأجنبي إلى المواطنين بطريقة منظمة وشفافة، بما يعكس حرص الدولة على حماية مصالح المستهلكين وتنظيم الأسواق، وتقليل المضاربات التي تؤثر سلبًا على الأسعار ومستوى المعيشة.