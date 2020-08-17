إطلاق الحملة الانتخابية لقائمة «إعمار» لانتخابات بلدية مصراتة

أطلقت قائمة “إعمار”، حملتها الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقِد في وقت سابق، أوضحت من خلاله القائمة مشروعها وبرنامجها الانتخابي.

هذا ويترأس قائمة “إعمار” رئيس نادي السويحلي الرياضي الأسبق المهندس محمود السوقطري.

وفي وقت سابق، انطلقت في مدينة مصراتة، الحملات الدعائية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة.

ودعت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة، جميع مواطني المدينة للتسجيل والتحفيز على التسجيل للمشاركة في انتخابات البلدية.

نأمل من الجميع التسجيل والتحفيز علي التسجيل للمشاركة في انتخاب الافضل لقيادة البلدية في المرحلة القادمة.المشاركة حق للجميع وواجب علي الجميع.علماً بان اخر موعد لتسجيل الناخبين سيكون يوم الثلاثاء 18 /8 /2020. Gepostet von ‎اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة‎ am Donnerstag, 13. August 2020

اعــــــلان عن المواعيد الانتخابية/🗳🔴مصراتة________تعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بان موعد الصمت 🔇… Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Mittwoch, 12. August 2020