إطلاق الحوار الأمني بين حكومة «الوفاق» والولايات المتحدة الأمريكية

قام وفد حكومي ليبي رفيع المستوى، ممثلاً بوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وعدد من الخبراء بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت إدارة الإعلام الخارجي بأن الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية من الحكومة الأمريكية، حيث عقد الوفد اجتماعًا الأربعاء، شمل عن الجانب الأمريكي عددا من المسئولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.

وتم خلال الاجتماع إطلاق الحوار الأمني بين الجانبين حيث تركز الحوار حول مسائل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة لتحقيق الامن والاستقرار ، والشراكة والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

كما تم عقد اجتماع مع وزارة الخزانة الامريكية تناول تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيها.