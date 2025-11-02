إطلاق الخطة الوطنية لـ«التكيف المناخي» في ليبيا

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في حفل إطلاق الخطة الوطنية للتكيف مع الاستراتيجيات الوطنية والمساهمات المحددة (NDCs) الخاصة بدولة ليبيا بشأن تغير المناخ، ضمن إطار البلاغ الوطني الأول.

يأتي هذا الحدث ضمن استعدادات ليبيا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده من 6 إلى 21 November 2025 في مدينة بيليم البرازيلية، والذي سيجمع قادة العالم والعلماء وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمناقشة أولويات التصدي لتغير المناخ وتقديم مساهمات وطنية جديدة، إضافة إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29).

وأقيم الحفل في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بتنظيم من وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، وبرعاية بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).