إطلاق الدّورة التاسعة لِمبادرة «تحدّي القِراءة العَربي» بدولة ليبيا

دعت وِزارَة التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، “كافة المدارس الليبية للبدءِ فى التّسجيل للمشاركة فى الدّورة التاسعة لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي الخاصة بالعام الدّراسي 2024/2025م”.

ودعت الوزارة، “كافة مديري المدارس بالبدء فى اِختيار، وتكليف لجان الإشراف الخاصة بِمدارسهم علماً بأنّ لجنة الإشراف على المبادرة بالمدرسة تتكوّن من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس لجنة المبادرة بالمدرسة، مُنسّق التوثيق والإعلام، ومُنسّق المبادرة بالمدرسة”.

وبحسب الوزارة، “تتمثّل مهام لجنة الإشراف على ما يلي:

– الإشراف على تنفيذ المبادرة بالمدرسة.

– تسجيل الطلبة بمنصّات المبادرة

– التّعريف بالمبادرة على مستوى المدرسة.

– توجيه ومساعدة الطّلاب على اِختيار الكُتب وإعداد ملخصاتها.

– إعداد تقارير دورية حول الموقف العام لِتنفيذ المبادرة، وإحالتها لِمنسّق المبادرة بالمراقبة.

وشجعت الوزارة “قيام لجان الإشراف على المبادرة بالمدارس على البدءِ فى مُساعدة وتحفِيز كافة الطّلبة للبدء فى عملية القراءة واِختيار الكُتب المناسبة لهم”.

وقالت إنه “سيتم الإعلان فى الفترة القادمة عن تفاصيل تسجيل الطّلبة للمدارس التى تم تسجيل مُشرفيها، وتتضمّن الدّورة الجديدة ولأوّل مرّة تسجيل الطلبة فى المكتبة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، وهى منصّة إلكترونية يُمكن اِستخدامها لاِختيار وتوثيق وتلخيص الكُتب وستكون الأولوية لِطلبة المدارس التى تم إنشاء لجان إشرافها”.

وأضافت: “جاري العمل على تسليم مُراقبات التّعليم شهادات التّكريم الخاصة بالمشاركين فى الدّورة السابقة (الطّلبة المتأهلين، المشرفين، لجان التّقييم والطّعون على مستوى المراقبة)”.

وفيما يلي رابط تسجيل لجان الإشراف: https://forms.office.com/r/Pw93fRGHGL.