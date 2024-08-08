إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تبادل الخبرات حول «الطعون الانتخابية»

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي يستهدف قضاة الأمور الوقتية بالمحاكم الجزئية.

وافتتحت أعمال ورشة العمل بحضور أبوبكر مردة عضو مجلس المفوضية ومدير عام المعهد العالي للقضاء، الدكتور ضياء الدين المختار خماج، وآلاء الشيباني مدير المكتب القانوني بالمفوضية، والصديق أبو شهيوة، مدير إدارة التأهيل والتدريب بالمعهد، وعماد يوسف المنسق العام بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية إلى جانب عدد من القضاة المستهدفين.

وتستمر ورشة العمل على مدى ثلاثة ايام، وتهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الطعون الانتخابية والجوانب المتعلقة بالانتخابات، استجابة لمتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية.

المفوضية تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تبادل الخبرات حول "الطعون الانتخابية" نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٧ أغسطس ٢٠٢٤