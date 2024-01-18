إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع التعليم الاستدراكي

أطلقت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المرحلة الثالثة من مشروع التعليم الاستدراكي للعام الدراسي 2023 – 2024، ودشنت منصة تعليمية مخصصة لطلاب بلدية درنة والمناطق المتضرّرة شرق البلاد.

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف خلال حفل أُقيم مساء أمس الأربعاء بهذه المناسبة إن المشروع يأتي ضمن مبادرات أطلقتها الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية والتربوية، وتأتي المرحلة الثالثة منه لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب درنة والبلديات المتضررة.

وأكد المقريف أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت 15 ألف طالب وطالبة وأسهم فيها 1700 معلم ومعلمة ونفذت في 12 بلدية، واستفاد من المرحلة الثانية 19500 طالب وطالبة في 40 بلدية.

وشهد الحفل تدشين منصة “مستقبلي بيدي” التعليمية التي تحوي مقررات دراسية لشهادتي مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي كمرحلة أولى ومحاضرات مسجلة لشرح الدروس ، كما يمكن من خلال المنصة إجراء اختبارات إلكترونية لمعرفة مستوى الطلبة وتحصيلهم الدراسي .